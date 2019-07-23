旅外4少 扛起台灣「籃」天

旅外F4接班黃金世代?

胡瓏貿竄起 本屆最大收穫

胡瓏貿（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第41屆威廉瓊斯盃落幕，最終台灣隊拿下5勝3敗，排名第4。本屆最大收穫是胡瓏貿的竄起，防守依舊強悍，進攻則更加犀利，尤其是三分球命中率超過6成，讓總教練帕克相當驚訝。他也與陳盈駿、劉錚和周儀翔，組成「旅外4少」，有機會成為新的「黃金世代。」

劉錚（資料照）

「旅外4少」都正值球員巔峰期，劉錚與周儀翔28歲，胡瓏貿和陳盈駿僅26歲，未來會更加成熟和進化。帕克認為，他們四人是國家隊的基石，在沒有歸化洋將之前，都會是教練最信任的先發人選。

周儀翔（資料照）

本屆瓊斯盃「旅外4少」場均上場時間幾乎都突破30分鐘，得分也都超過雙位數，占了全隊7成以上，但板凳深度不足，加上無優質歸化洋將助拳，只靠4人仍難與亞洲列強抗衡。台韓之戰，「旅外4少」合力攻下全隊64分中的61分，其餘球員僅李啟瑋貢獻一記三分球，火力支援不足，成為吞敗主因。

陳盈駿（資料照）

板凳深度不足 只靠4人不夠

主帥帕克仍樂觀地表示，旅外4少剛好在4個位置各司其職，經過多年的搭配，已展現良好的化學效應，且都還年輕，若未來白隊球員能加速成長，盡快銜接，台灣隊將會擁有亮麗的未來。

本屆場均轟下19.6分的胡瓏貿，在得分榜上高居第二，他認為，「心態更成熟，表現自然能提升；過去我們從亞青國手一路打到國家隊，現在輪到我們接棒，要打出這個世代的驕傲和榮耀。」

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