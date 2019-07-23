《新黃金世代崛起》岳瀛立︰仍待經驗累積 許晉哲︰欠缺內線長人

旅外F4接班黃金世代?

球評岳瀛立︰

胡瓏貿（資料照）

「旅外4少」周儀翔、劉錚、胡瓏貿和陳盈駿，無疑是現今國家隊最重要的戰力，但技術與經驗，離巔峰時期的「黃金世代」曾文鼎、田壘和林志傑等人，仍有一些差距，若加以磨練，加上大賽經驗的累積，還是有機會追上前輩。

劉錚（資料照）

我認為現階段最重要的是提升整體實力，當年的「黃金世代」，身邊還有呂政儒、吳岱豪和李啟億等頂尖球星相襯，才能在國際賽屢戰告捷，但從本屆瓊斯盃很明顯地發現，新世代的斷層比過去深，如何提升本土戰力，加上找尋歸化洋將都是當務之急。

周儀翔（資料照）

前國家隊總教練、現任富邦勇士總教練許晉哲︰

陳盈駿（資料照）

接班「黃金世代」是個假議題，「旅外4少」周儀翔、劉錚、胡瓏貿和陳盈駿已創造屬於自己的世代，沒有接班的問題。但一個健全的國家隊，必須由老、中、青三代組成，靠著經驗傳承，讓球隊戰力維持在一定水平，才不會過一段時間又要經歷換血陣痛期。

目前國家隊最欠缺的就是優質的內線長人，日、韓的許多主力前鋒身高都已超過200，胡瓏貿在國家隊打到大前鋒，但身高僅198，碰上各國還是偏小號。歸化洋將很重要，但培養本土長人更重要，像是輔大的曾祥鈞就應該提早進入藍隊磨練，而非一直放在二隊，這反而會限縮他的成長空間。

（記者廖聿偉整理）

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