9國射手8月來襲 台灣小將其利斷「金」

射箭隊教練袁叔琪（左起）、田仁秀、選手葉昱琛與射箭協會秘書長李水河，期待亞洲盃射箭賽台灣站到來。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，將於8月1日於台北田徑場舉行開幕式，台灣隊將於2日起，連5天與來自日本、南韓和馬來西亞等9個國家的神射手一較高下；其中今年世錦賽拿下男子反曲弓銀牌的馬來西亞穆罕默德也將來台獻技，台灣小將則希望挾著主場優勢，其利斷金。

台灣本屆亞洲盃以年輕選手為班底應戰，反曲弓和複合弓共12名成員，有多達9名高中生，期盼藉由世代交替，在國際賽累積經驗，培育後起之秀。

甫從拿坡里世大運返台的新生代反曲弓射箭女將葉昱琛，是本屆唯一擁有世大運資歷的國手，雖無緣在世大運奪牌，卻收穫滿囊，尤其與學姊彭家楙搭檔女團，更讓她汲取豐富的經驗，「以前團體賽我都是第一棒，但女團由彭家楙學姊打頭陣，讓我很安心，比賽過程中她也一直鼓勵我，幫助我技術和心態都大幅提升。」

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葉昱琛有荷蘭血統 偶像是譚雅婷

就讀三民高中的葉昱琛擁有荷蘭血統，五官深邃常被誤認為原住民；原本專長是跳舞，但國中因受傷，加上受哥哥影響，加入射箭隊，開啟生涯的新篇章。她透露，「我的偶像是譚雅婷，她教導我很多訣竅，像是越關鍵的決賽，更應該要心平氣和，深呼吸、吐氣之後再射箭，受益良多。」

葉昱琛畢業於新北市明德國中，與亞運金牌國手湯智鈞同屆，感情深厚，她笑說，「國中時湯智鈞實力平平，沒想到高中突飛猛進，還拿下金牌，真的從湯包變成湯神；我私底下也常與他交流，他也分享比賽秘訣，就是把練習當比賽，比賽當練習，聽起來容易，但實際上卻很困難。」

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