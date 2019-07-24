日本羽球公開賽》前進東奧場館 戴資穎搶頭彩

戴資穎擺脫身體不適，昨直落二擊敗張蓓雯，晉級次輪。（Badminton Photo提供）

中場休息時，教練賴建誠（左）和萬佳鑫（後）為小戴冰敷、提點戰術。（Badminton Photo提供）

明戰印尼19歲東宗

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列日本羽球公開賽女單首輪，以21：17、21：19擊敗世界排名11的華裔美籍張蓓雯，取得對戰7連勝及16強門票。

戴資穎2010年生涯首度參加日本公開賽，至今連10年參賽，最佳戰績是2012年封后。不過，她自2015年闖進4強後，近年表現不佳，2016年首輪出局、2017年因病首場棄賽、去年次輪打包，今年有個不錯的開始。

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戴資穎今天輪休，明天16強遭遇世界排名16的印尼女將東宗，雙方過去兩度交手，小戴全勝。

台灣隊昨僅戴資穎開紅盤，男雙廖敏竣／蘇敬恒以7：21、20：22不敵日本組合遠藤大由／渡邊勇大；盧敬堯／楊博涵直落2敗給第7種子印尼組合法賈爾／萊恩。

為奧運移訓覓場地

距離東京奧運剩366天，戴資穎目前奧運積分1萬8475分，排名從上週20名躍升至第9，而小戴僅打2場奧運積分賽，出賽場次是前10名選手中最少。

此外，東奧選手村距離羽球比賽場地武藏野之森綜合體育廣場逾30公里，體育署今年4月在場館附近約10分鐘路程，訂下瑪洛德飯店13間房，讓有望進軍奧運的戴資穎、周天成等人能免於舟車勞頓。

體育署競技組組長洪志昌透露，國訓中心、羽協在這次日本賽期間會至鄰近學校尋覓合適的訓練場館，屆時國家隊不只能提前移訓，也能避免在奧運期間出現無場館練球的問題。

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