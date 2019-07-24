皮提「蛙」破57秒 我掙扎1分鐘

「英國蛙王」皮提在世錦賽100公尺蛙式游出56秒88成績，成為史上首位游進57秒內的泳將。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕24歲的英國蛙王皮提，在南韓光州世界游泳錦標賽完成男子100公尺蛙式3連霸，並在準決賽以56秒88打破世界紀錄，與史上第2快的選手差距拉開到1秒41，幾乎已達到人體極限。

皮提已成為現今泳壇100蛙霸主，4年前他就以57秒92成為史上首位游進58秒的泳將，這次更一舉游進57秒內，讓各國好手望塵莫及。

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台灣男子100蛙全國紀錄是台灣體大陳志明今年全大運創下的1分01秒12，與世界落差甚鉅。

里約奧運國手李炫諺認為，台灣未來若想要與列強抗衡，選手的爆發力、跳水和體力都必須再精進，才有機會在國際賽奪牌。

李炫諺表示，國內目前僅有吳浚鋒的跳水能力達到國際水平；跳水的重要性如同籃球員有無助跑灌籃，好的跳水能加強游泳選手的加速動力，至少可提升0.5至1秒的時間，這對於短泳項目是巨大的差距。

爆發力則能幫助選手在水中快速收縮，將速度在最短的時間內推到最高，因此平時的重量訓練特別重要。至於耐力也是台灣選手的致命傷，100蛙在轉身後的50公尺就無法維持極速，而皮提還能再加速，才造就他世界第1的地位。

里奧國手李炫諺認為要與國際抗衡，台灣選手須精進的地方還很多。（資料照，記者林正堃攝）

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