瓊斯盃女籃今開打 「旅外幫」扛重擔

西進WCBA的好手包括王維琳在內，將扛下藍隊攻守重任。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第41屆瓊斯盃女子籃球賽今於新莊體育館點燃戰火，下午4點將由台灣白對決南韓，晚間6點則由台灣藍碰上日本。教練黃曉潔表示，藍隊7月初才全員到齊，但球員大賽經驗豐富，磨合和默契已漸入佳境。

藍隊以亞洲盃班底出擊

台灣藍以今年9月印度亞洲盃的班底出擊，陣中多名WCBA好手，包含彭詩晴、黃品蓁、王維琳、陳晏宇等人，教練華格納期盼「旅外幫」能扛起攻守重任，並藉由瓊斯盃高強度的對抗，找出最佳陣容出戰亞洲盃。

請繼續往下閱讀...

過去國家隊常客林育庭和鄭伊秀等人都未在藍隊名單中，黃曉潔解釋，她們有傷在身無法參與全程訓練，只能割愛，但補進大學好手卓敬和史靜茹，2人潛力十足，有機會成為奇兵。

因傷闊別國家隊2年的電信後衛潘姿吟，今年重返瓊斯盃，2014年她年僅22歲就西進WCBA，成為台灣史上最年輕赴對岸的女籃球員。華格納認為，潘姿吟能替球隊後場注入穩定的能量，是重要的戰力。

白隊為本屆世大運陣容

白隊則以今年世大運代表隊為班底，陣中包含一票潛力新人，包括射手黃鈴娟和羅蘋，搭配新科WSBL冠軍賽MVP陳薇安，還有林蝶、彭曉彤等新生代好手，實力不容小覷。

本屆瓊斯盃邀請紐西蘭、日本、南韓與菲律賓隊來台，其中日、韓都派出頂尖職業隊，紐西蘭則是國家一隊，要尋求衛冕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法