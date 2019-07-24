現任監事踢爆 跆協疑涉報假帳

跆拳道協會理事長吳兩平。（資料照，記者廖聿偉攝）

理事長疑違法聘子占缺

〔記者廖聿偉／台北報導〕跆拳道協會理事長吳兩平去年6月上任至今超過1年，卻不斷爆發爭議，跆協監事趙安華昨爆料，吳兩平讓兩個兒子吳宇泰和吳宇豐擔任國際組和國關組組長，且冒用「領隊」和「翻譯」職位，每年預支國訓中心補助公費數十至數百萬元，輪流隨國訓中心跆拳道培訓隊出國達14次以上，涉嫌侵占協會和國訓中心公費逾600萬元，且在亞運參訪期間還坐頭等艙，每次隨培訓隊出國比賽和移訓猶如吳兩平的「家庭旅遊」！

據國體法第36條，特定體育團體不得聘僱現任理事長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員，吳兩平明顯違法。

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吳兩平：禁得起檢驗

吳兩平回應：「兒子本身就是公關專業人才，加上外語能力出色，才請他們擔任翻譯，若出國帶秘書同行，反而必須再支付額外的住宿費用。另外，絕對沒有坐頭等艙，也不可能侵占公款，每年投入跆協已超過千萬，完全禁得起檢驗。」

趙安華則表示，協會上任至今，帳面上透支已達千萬，決策損失更高達五千萬元，且協會還涉嫌報假帳，疑利用自費裁判、教練和選手的機票向體育署核銷，受害人數多達數百人。

後勤出包 1根香蕉2人分食

許多教練私下透露，現任協會對於選手出國的照顧不周全，有一次國際賽，教練團希望協會能提供水果，最後等到第3天才送來香蕉，但數量嚴重不足，只能2人分食1根。另外，選手獎金也大幅縮水，過去若選手在國際賽拿牌都會拿到紅包，賽後也會辦慶功宴，但自從吳兩平上任後，這些福利都被取消。

吳兩平回應：「給選手的福利絕對不會少，也提供最完善的後勤支援，我每天都為了台灣跆拳道忙得焦頭爛額，未來也會更加努力，盡力照料每一位選手。」

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