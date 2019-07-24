林安可530萬當「傑尼獅」喊出二刀流！

統一獅第一指名新人林安可昨正式加盟，簽約金530萬元、月薪10萬元。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅第一指名新人林安可昨正式加盟，獲得簽約金530萬元、月薪10萬元，初期將以打擊為主，將來希望能投打二刀流；台灣、阿根廷混血的林安可，也是中職首位具阿國血統的球員，和他的二刀流一樣成為特色。

林安可將披「77」號球衣，初期以打擊為主。（記者羅沛德攝）

終於圓夢 初期打擊為主

出身台南的林安可，南英商工畢業後才北上就讀文化大學。他表示，從小就是統一獅球迷，能加盟獅隊是夢想成真，媽媽知道他可以回到台南打球，也非常開心，希望能身體健康、站穩一軍。

媽媽雖是阿根廷人，但嫁來台灣後，跟著家人學台語，現在已經說得很溜，林安可就笑說：「她不會講國語，只會講台語。」職棒早期曾有美、台混血的內野手吉彌，在1991、1992年效力味全龍，是首位來台打球的混血球員，另一位美、台混血的安生，則於2002年效力興農牛。

雖然林安可大學以投球為主，沒有在國內比賽打擊過，但打擊能力仍相當突出，多次在國際賽上場打擊，去年7月世界大學棒球賽對美國第10局上場代打，打出追平的安打，台灣隊鏖戰到12局獲勝打進冠軍戰，最近一次上場守備則是去年10月U23世界盃。

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林安可表示，選秀會後知道今年可能以打擊為主，有特別加強打擊練習，之前都在台體大練球，今天將前往獅隊報到並體檢，隨即參與二軍訓練。

月薪10萬元 未放棄旅外

林安可表示，他很喜歡投球，希望將來在投、打能夠平衡發展，至於何時能登板投球，就看教練團安排，曾受過傷的手臂現在已沒有問題。

林安可曾受到國外球探注意，也參加過日職樂天測試。他表示，球員都會想挑戰更高的目標，他沒有放棄旅外的夢想，但必須先在中職好好表現。

最想對決「學長」黃子鵬

林安可透露，最想對決的投手是桃猿黃子鵬，黃子鵬是他南英、文化學長，加盟桃猿後就對他說：「我在職棒等你！」現在終於有機會和學長一較高下。

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