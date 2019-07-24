細數中職二刀流 出過全壘打王

前兄弟象李文傳是中職史上第一位「二刀流」球員。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅第1指名林安可希望能在職棒投打二刀流，中職不乏先例，其中前兄弟象李文傳是史上第一人，王傳家達成千安里程碑，陳文賓曾贏得全壘打王。

前中職球員陳文賓也是二刀流，曾贏得全壘打王。（資料照）

1990年3月17日職棒元年開打，首戰由兄弟象對統一獅，李文傳以代打上場，3月22日對獅隊先發登板，不但成為中職史上第1個打擊、投球都有出賽紀錄的選手，初登板就投出完封勝，也是象隊隊史首勝，並創下連續30局無四死球紀錄。

中職投打都有出賽球員

李文傳不但投打二刀流，擔任教練也有很好的成績。他從職棒退休後回到故鄉嘉義擔任民生國中總教練，教出林煜清、吳明鴻、陳重羽、陳重廷、廖健富和劉軒荅等職棒好手。

王傳家1993年以投手身分加盟興農牛，雖然94年起改以打擊為主，直到96年仍有登板投球，生涯擊出1216支安打、595分打點，是投打都有出賽紀錄的選手第1，並多次以野手入選國際賽。

陳文賓1996年以野手加盟統一獅，被交易到興農牛之後，2001年以投手出賽14場，包括11場先發，當年季中再被交易到中信鯨，投手出賽1場、野手49場。

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陳文賓原本打擊表現平平，從投手回歸野手後大爆發，2002年打擊率0.290、全壘打26支、打點61分都創生涯新高，並奪得全壘打王，也因此獲得日職大榮隊青睞，是史上唯一以球員交易方式加盟國外職棒的選手。

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