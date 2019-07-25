隔日就上膛復仇 猿4轟反咬兄弟

桃猿陽耀勳（前）替補上場，敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

桃猿林立單場5支4，離完全打擊僅差一支三壘安打。（記者陳志曲攝）

替補陳晨威 陽耀勳滿貫

〔記者林宥辰／桃園報導〕前一晚在自家主場被得了20分，「暴力猿」打線要報仇倒也不晚，面對中信兄弟洋投赫猛，前兩局就有猛烈攻勢。包含陽耀勳替補出場擊出的滿貫砲在內，猿隊單場4轟，終場12：5贏球，桃園兩戰和中信兄弟各取1勝。

林立5支4 準完全打擊

桃猿隊首局就有攻勢，陳晨威歸隊首打席就擊出三壘安打，林立、朱育賢接著開轟，首局就取得3分領先，林立單場5打數4安打，只差三壘安打就完成完全打擊。林立說，不會在意完全打擊與否，當下也沒特別注意，「對我來說，不管打得好或不好，保持一定的策略是最重要的，策略也永遠不變，完全打擊與否不是我在意的事。」

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前晚猿隊大比分輸球，比賽中林立發生失誤，令他感到自責，前晚賽後主動和教練留下特守。林立說：「是自己要求多練，畢竟自己想練，效果才會好。有感於下半季失誤變多，自己不排斥低潮，但也要想盡辦法，多找教練、學長聊，自己想辦法嘗試。」

昨比賽焦點之一在5局下，林承飛打擊時，手握短棒準備觸擊，擊成本壘後方飛球，捕手黃鈞聲試圖接殺，卻和林承飛相撞而倒下，主審楊崇煇第一時間就判定林承飛妨礙守備出局，猿隊總教練洪一中上前抗議未果，且一度大動作踢紅土抗議。

根據棒球規則，擊跑員或跑壘員無論有意或無意，碰觸守備之野手時，裁判員都得宣告跑壘員妨礙守備出局。洪總說，當下自然知道守備優先，不過他也提出質疑：「當時球是往後方，林承飛則是站在原地，照理說方向不同，怎會有阻擋的問題？」

桃猿林承飛（左二）被判妨礙守備出局，總教練洪一中（右二）上前抗議。（記者陳志曲攝）

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