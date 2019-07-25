三壘打連發 陳晨威「絕好調」回歸

桃猿陳晨威甫重返一軍，就以連續兩支三壘打宣告回歸。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊菜鳥快腿陳晨威，上半季靠著出色腳程技驚四座，不過7月初因打擊低潮下二軍調整。昨陳晨威重返一軍，且歸隊首戰就扛熟悉的開路先鋒位置，前兩打席連續擊出三壘安打，成為中職史上第4人。

陳晨威開季時狀況火燙，打擊率一度衝上3成65高峰，但畢竟是個人生涯首個賽季，上半季末開始面臨疲勞與打擊低潮，昨天賽前打擊率3成03。二軍期間，由於時常因雨延賽，陳晨威僅出賽4場，他說，雖然因雨出賽不多，但也多出時間自己調整。

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陳晨威說：「主要是修正打擊，也有多做體能跟重訓，教練提醒我運用下半身帶動身體旋轉。之前因為疲勞、體力流失快，導致肌力受到影響，打擊時比較使不上力，不知不覺反而多半用上半身在打，擊球感覺跑掉。今年經過這次經驗，之後的球季如果再遇到，也比較知道如何調整。」

猿隊結束昨天比賽，緊接著迎接陳晨威的，則是生涯首度明星賽，他被分在台灣隊、位置是游擊手。陳晨威說：「心情上會開心一點吧。雖然還是要認真打，但至少不是像一軍比賽的壓力。」

陳晨威因呼吸缺氧導致心跳過快，5局上守備時教練團保險起見將他換下，但狀況已恢復，賽後也正常接受電視台訪問。

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