足球》頂尖對決日本上演 切爾西踢贏巴薩

西甲勁旅巴塞隆納遠征日本參加樂天盃足球邀請賽。（駐日特派員林翠儀攝）

切爾西前鋒亞伯拉罕（右前）為球隊踢進第一球。（駐日特派員林翠儀攝）

應樂天市場邀請 破5萬人進場

〔駐日特派員林翠儀、特派記者黃照敦／東京報導〕歐洲兩大足球豪門英格蘭超級聯賽切爾西足球俱樂部與西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部，23日在日本樂天盃國際足球賽對戰，這是兩隊繼2012年歐冠準決賽後首次交手，但雙方在主力球員坎特和梅西均缺席下，切爾西在上、下半場各攻進一球，巴薩於終場前扳回一城，最終切爾西以2比1贏球。

切爾西所屬的英超和巴薩所屬的西甲聯賽，均將於8月開打，兩隊應日本網購龍頭「樂天市場」之邀，到日本進行對戰，這場球賽門票最高為20萬日圓（約合58000台幣），最低票價也要15000日圓，即使票價不菲，仍吸引了51126名觀眾進場，很多日本球迷穿10號的梅西球衣進場。

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亞伯拉罕射進首球

這是巴薩時隔3年半再次訪日，可惜梅西這次並未同行，讓切爾西找到可乘之機，在開場34分鐘由亞伯拉罕晃過門將射入空門，下半場的第81分鐘，再由巴克利於20碼處左腳射出反彈球緊貼左側立柱入網。

切爾西上一場與日本聯賽冠軍的川崎隊交手，不但爆冷輸球，主力坎特還傷了膝蓋，提前打包返英療傷，教練蘭帕德表情都垮了，這場與巴薩的交手，蘭帕德重用了年輕前鋒亞伯拉罕及新加入的美國新星普利西奇，頂住了巴薩的壓力，逐漸掌握控制權。

巴薩少了梅西，但有身價1.2億歐元的法籍葛里茲曼，可惜失誤連連，直到終場前傷停時間才由拉基蒂奇於20碼處勁射入左上角，扳回一球。

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