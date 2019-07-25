瓊斯盃》台灣藍抗日 逼出20歲蔡佩真

彭詩晴（右一）與蔡佩真（右二）合砍42分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃女子組賽事昨在新莊體育館點燃戰火，台灣藍隊一度落後達16分，老將蔡佩真在決勝節獨砍12分，嘗試率隊反撲，最終藍隊仍以67：75飲恨，吞下首敗，今晚將上演姊妹鬩牆戲碼，迎戰台灣白隊。

首戰吞敗 拚勁仍獲肯定

台灣藍隊今年成員包含彭詩晴、王維琳在內，有多達8名旅外女將參戰，另外搭配WSBL球星蔡佩真、潘姿吟等人。昨首戰面對日本，上半場陷入苦戰，進攻火力多落在彭詩晴一人身上，即便決勝節蔡佩真上演飆分秀，仍難挽回頹勢，最終吞敗收場。

對於子弟兵表現，外籍教練華格納給予肯定，「輸球大家都不喜歡，但她們在下半場的拚勁，讓我很滿意。」華格納透露，陣中球員分散在各地，一起練球僅5次，首戰繳出這樣的成績還能接受，相信之後會越來越好。

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彭詩晴昨繳出全隊最高23分、6籃板，蔡佩真19分、10籃板次之，王維琳挹注8分。35歲的蔡佩真前次披上國家隊戰袍，已是2014年亞運，她表示，自己原先生涯規劃是32歲後退出國家隊，但近期改變想法，加上華格納積極邀約，讓她願意一拚，「一直覺得30歲後打國家隊年紀真的太大，加上之前又有傷勢，才會多加考慮。」

昨蔡佩真在決勝節飆12分，讓華格納大讚；「她下半場打得像只有20歲一樣。」這次加入國家隊，改由外教執掌兵符，蔡佩真坦言，起初相當不適應，「我本來比較習慣做苦工的角色，去配合隊友們進攻，從綠葉變成紅花，不是很習慣。」但和台元老隊友彭詩晴的搭配，倒是讓蔡佩真很滿意，「彼此默契都還在，也知道該用什麼方式，增加她出手機會。」

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