包林傑報「獅」仇 7局無失分

王正棠擊出悍將第1支安打，攻下兩隊全場唯一的分數。 （記者羅沛德攝）

獅連2場被完封 吞4連敗

包林傑（右）拿下本季第4勝，獲單場MVP。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將包林傑先發7局無失分，和林羿豪、陳鴻文聯手投出完封，1：0擊敗統一獅。悍將終止3連敗，獅隊連2場被完封，慘遭4連敗。

悍將先發投手包林傑，第2次對戰獅隊，7局無失分，報了首戰敗投之恥。 （記者羅沛德攝）

來台首戰獅 4局失6分

包林傑被擊出4支安打，投出7次三振、1次四壞球，只在第3局遭遇麻煩，被率先上場的林祖傑擊出二壘打，1出局後再被楊家維安打，包林傑隨即讓潘武雄打成雙殺打，化解失分危機，拿下本季第4勝（1敗），也拿下MVP。

包林傑來台首戰就是對獅隊，只投4局失6分吞下敗投，昨天第二度出戰獅隊，終於報一箭之仇。包林傑表示，他永遠不會忘記那一場比賽，那是很不好的一天，但是也不能一直哭到現在，所以昨天修正投球策略，積極攻擊好球帶，得到想要的結果。

二度狹路相逢

好投奪MVP

包林傑表示，很高興能夠幫助球隊終止連敗，上週在桃園的3連戰，球隊狀況不好，希望這一勝成為球隊新的開始。

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包林傑6月16日首度在新莊主場登板，就對中信兄弟投出完封，只被擊出5支安打，飆出10次三振，昨天又在新莊投出無失分的表現。包林傑表示，不管任何層級的比賽，主場總是讓人比較自在，他很享受在新莊投球的感覺。

獅隊3局上痛失先馳得點的機會，下半局就遭到毒手，悍將李宗賢選到四壞球並盜上二壘，2出局後王正棠擊出悍將第1支安打，攻下兩隊全場唯一的分數。

包林傑和獅隊先發投手羅里奇演出投手戰，比賽時間2小時29分創本季最快紀錄。羅里奇投6局只被擊出3支安打，無奈未能獲得任何分數支援，吞下本季第2敗（2勝）。

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