超級丹首輪落敗 周天成下戰改「約」

約根森（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成昨在超級750系列日本公開賽男單首輪，以21：17、21：12擊敗世界排名29的南韓選手李東根，取得對戰2連勝、近期6戰全勝，今日16強將遭遇世界排名27的31歲丹麥好手約根森。

台灣羽球一哥周天成今遭遇世界排名27的丹麥好手約根森。（資料照，美聯社）

世界排名第3的周天成最近一次在5月蘇迪曼盃對上李東根以直落2獲勝，昨兩人再度狹路相逢，小天挾著剛奪超級1000印尼公開賽冠軍的氣勢，再度壓著李東根打，首局、次局都在7：7平手打出凶猛攻勢，只花43分鐘就收下勝利。

外界原本預期周天成在16強對手會是中國名將「超級丹」林丹，但林丹昨以21：16、11：21、21：23遭約根森逆轉。而中國男單本屆4名選手，扣除世界排名第2石宇奇因傷棄賽，林丹、黃宇翔、陸光祖皆在首戰買單。

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周天成生涯與約根森共過招11次，而約根森在2013年前與小天5次對戰取得全勝。不過，周天成包括2014年世錦賽因約根森在第2局退賽並取勝，迄今6度碰頭尚未輸過。

麟洋配今戰地主強敵

男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟以21：16、21：15擊敗世界排名19的日本組合井上拓斗／金子祐樹。其中，王齊麟日前在美國公開賽決賽出現腰部受傷，導致上週在印尼公開賽首戰出局，他透露：「我傷勢狀況已有好轉，接下來就是繼續努力拚。」麟洋配今早9點在16強對上地主最強的世界排名第3嘉村健士／園田啟悟（愛爾達體育三台直播）。

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