U12世界盃》今首戰古巴 初征亞太棒球村

U12世界盃少棒賽在台南亞太棒球村舉辦，台灣隊昨首度進駐練習。（記者龔乃玠攝）

U12台灣隊今晚開幕將迎戰強敵古巴。（記者龔乃玠攝）

U12台灣隊長黃天賜預計排在第4棒，穩定球隊軍心。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃棒球賽今天開打，共有12國角逐，歷經1個多月集訓的台灣小將，將在晚間6時30分首戰強敵古巴隊，總教練李國強肯定球員們訓練成果，也耳提面命輸贏給教練扛，將自己當成表演者，盡情享受比賽。

台灣隊今對古巴將由狀況最好的陳楷升、林丞宥或張耀允擇一先發。其中，陳楷升被李國強稱讚控球和球速進步很多，壓制力很好。

請繼續往下閱讀...

對於可能先發迎戰古巴，陳楷升坦言有點緊張，在集訓時教練提醒用下盤投球，讓控球更穩、更有自信。他說，因為想當先發投手，才會督促自己進步更快。

隊長黃天賜 扛4棒重任

台灣隊第4棒由隊長黃天賜扛起，李國強表示他是球隊靈魂人物，有凝聚球隊的個人特質。黃天賜表示，若隊友打得不好，他會鼓勵隊友別氣餒，多給他們自信。

台灣隊預賽5戰都是晚間賽事，6月中在桃園集訓完畢後卻有些坎坷，原訂能提早到亞太棒球村練球，適應夜間燈光，球場卻臨時有狀況，最後輾轉借到有照明設備的金城國中球場，才有辦法在燈光下調整。

昨首度進駐 忙適應場地

昨首度進棒球村練球，內野紅土鬆軟不一，和草皮的交界高低有落差，造成守備上的難度。另一方面，台灣隊也不停跟工程師調整夜燈的角度。對此，李國強表示，大家條件都一樣，要趕快適應。

亞太棒球村內野紅土不平整。（記者龔乃玠攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法