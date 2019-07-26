U12世界盃》球技之外 李總磨鍊生活細節

U12台灣隊總教練李國強認為小地方顧好，自然能做大事。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕「顧好小地方，自然就能做好大事。」U12台灣隊總教練李國強在集訓期間除了琢磨球技，更強調小選手的生活規範。他認為，唯有要求自己，才會認真做好每件事情。

集訓前，李國強和小球員約法三章，比如起床要折棉被、把東西收好，「因為這段期間，這個房間就是你的家。」另外，飯後把碗筷疊好、桌子弄乾淨，這都是李國強要求的細節。有次，集訓輸球後，他集合球員說，「這場比較不好的地方，是公家東西（球棒、頭盔）沒有擺好。」

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「我在意細節，把這些小的東西做好，技術上就會要求自己。」李國強認為，台灣小球員普遍過於隨隨興，但不該是這樣，必須要看場合，該放鬆就放鬆，「到你最愛的球場，打最愛的棒球，你就要尊重它。」

台灣隊長黃天賜就說，總教練私底下會開玩笑，上了球場就會變得嚴格，讓他分得清楚什麼時候該做什麼事。

球員來自四面八方，李國強運用巧思讓球隊快速融合，打散圈子讓球員分房睡，及讓外縣市球員擔任副隊長，像唯一來自新竹的葉弘仁。李國強告訴他，「你不是一個人，要跳出來帶領10幾個人前進。」

「把球員當兄弟」是李國強灌輸小球員的觀念，也是目前球隊氣氛融洽的原因，「我很滿意他們在這段時間變成熟，知道怎麼分辨事情，真的有把教練的話聽進去。」

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