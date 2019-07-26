瓊斯盃》台灣內戰相差26分 慘敗的是一軍

藍隊慘敗白隊，苦吞2連敗。（記者陳志曲攝）

台灣白昨大勝台灣藍，創下瓊斯盃二軍打敗一軍的空前紀錄。（記者陳志曲攝）

白隊下克上 史上第一次

〔記者廖聿偉／新北報導〕第41屆瓊斯盃女籃昨上演「姊妹鬩牆」戲碼，以拿坡里世大運為主體的台灣白隊，一路壓著老大姊打，全場最多領先32分，終場85：59給台灣藍難堪，寫下瓊斯盃史上首次由台灣二隊擊敗一軍的紀錄。

白隊開賽就拉出18：4，讓藍隊措手不及，上半場已領先26分。白隊總教練錢薇娟透露，賽前擬定3個策略完全奏效，成為獲勝關鍵。

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藍、白隊戰術體系相同，錢薇娟特別設計2個不一樣的戰術，打亂藍隊防守佈陣，出奇制勝。

白隊教練何正峰賽前特別叮嚀，避免讓WSBL同隊的球員對位。錢薇娟說，這招很受用，同隊出身的球員，學妹通常特別畏懼學姊，容易「軟手」。

另外，白隊教練團以五星級餐廳當誘因，鼓勵球員拚戰。全隊開賽就展現強烈企圖心，攻、守都卯足全力，最後創造歷史，賽後球員開心地擁抱錢薇娟，並高呼，「白隊！白隊！白隊！」

3管齊下獲勝 錢總：意義非凡

上季WSBL超級新人陳薇安攻下全場最高19分和8助攻，她表示，「賽前就說要打敗藍隊，很開心做到了；上季生涯首度轉戰職業賽，累積許多經驗；最重要的是成功轉型，從過去學生時期的中鋒，完全適應現階段大前鋒的角色。」

白隊拿下首勝，藍隊則吞下2連敗。錢薇娟認為，這場勝利意義非凡，證明國內年輕球員的實力不斷成長，尤其大專籃球技術明顯提升，這對台灣女籃發展有很大助益。

白隊陳薇安（左）昨攻下全場最高19分、8助攻。（記者陳志曲攝）

台灣白總教練錢薇娟策略奏效，打得藍隊無法招架。（記者陳志曲攝）

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