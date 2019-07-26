職籃今年打不成 CBL：決心不變

CBL秘書長唐旭鴻宣布職籃無法在今年無法開打，但成立決心不變。（資料照，記者廖振輝攝）

今年國內籃球最高殿堂仍是SBL。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕職業籃球大聯盟（CBL）經過數月的協商，最終仍宣告破局。秘書長唐旭鴻表示，為了不延宕SBL賽程，加上籌組職籃計畫過於倉促，今年CBL確定無法開打，但仍會持續努力，成立職業籃球的決心不變。

SBL僅台啤、台銀和金酒表態願意參與CBL，但關鍵第4隊始終難產，璞園、富邦和裕隆在7月15日大限日宣布不加入後，唐旭鴻轉而找新企業組球隊加盟，但最終仍因時間緊迫而失敗。

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唐旭鴻透露，「現今的球隊多集中在北部，未來CBL會積極尋求中、南部的企業支持，且全力推動主客場制，期盼能找到4-6支新球隊，打造新的職業市場；當然SBL球隊願意加盟，我們也展開雙臂歡迎。」

行政院政務委員張景森日前提出，運產條例第26-2條修正草案，最快將於10月在立法院三讀通過，企業租稅減免達250%，唐旭鴻認為，政策優惠利多，將鼓勵更多關懷籃壇之企業共同投入，有助於職業化發展。

若大破大立，重新找4支以上球隊組成聯盟，球員該從何而來？唐旭鴻回應，「我們將從UBA和HBL挖掘潛力新星，成立初期勢必遭遇陣痛期，但培養明星球員，提升籃壇環境是成立職籃的宗旨，未來我們也將找專業的行銷團隊，一同塑造職籃品牌和球星。」

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