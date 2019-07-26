1戰抵半季 猛獅打壞除「獅」機

富邦悍將洋投羅力先發5局狂失7分吞敗投。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅近兩戰慘遭完封、連18局未得分，昨又遭遇富邦悍將天敵「除獅機」羅力先發，結果獅隊打線奮起，讓羅力5局狂失7分，最終以8：1中止4連敗。

羅力本季對獅 賽前僅1責失

昨賽前為止，本季羅力對獅隊先發23局僅1責失，對戰防禦率0.39，幾乎完全壓制，此役踢到鐵板，首局就掉分，讓獅隊中止連18局沒得分乾旱期，4局上羅力被敲4安失2分，5局上再失4分，其中郭阜林轟3分砲，一棒底定戰局。

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獅止4連敗 得分止乾旱

獅隊先發投手瑞安6局失1分拿下勝投和單場MVP，他認為，郭阜林3分砲讓他能更輕鬆投下去，也是勝負關鍵。

郭阜林5局上對悍將羅力敲出3分砲，拉開比數差距。（記者羅沛德攝）

去年郭阜林狂敲19轟，昨僅是本季個人第4轟，打擊率不到2成，狀態低迷，他表示，這幾場擊球感覺不錯，即使沒有安打，至少擊成外野飛球，現在不會追求全壘打，希望擊球品質是好的。

選掉引誘球 積極出棒收效

昨擊倒天敵羅力，郭阜林透露，代總教練兼打擊教練劉育辰有提醒打者，挑喜歡的球做攻擊，不要等球，要積極出棒。劉育辰則說，有提醒打者選掉羅力的引誘球，也就是指叉球，是這場能突破羅力的關鍵。

陳鏞基（前）被胡金龍（後）撞傷左胸口，提前退場。（記者羅沛德攝）

首局胡金龍擊出內野滾地球，守三壘的郭阜林暴傳一壘，一壘手陳鏞基躍起接球，不慎遭胡金龍撞傷左胸口提前退場，劉育辰透露，陳鏞基應無大礙，明星賽上場問題不大，但可能退出超級雷射肩技術挑戰賽。

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