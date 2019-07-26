腰痛難耐 岱桑今下二軍

陽岱鋼昨首打席敲安，4局因身體不適退場。（取自讀賣巨人推特）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊陽岱鋼首打席就擊出安打，但是守備中身體出現不適而退場，巨人隊以1：8敗給養樂多隊，最近7戰6敗。

陽岱鋼先發擔任第6棒、右外野手，2局下首度上場打擊，把養樂多隊先發投手山田大樹內角偏高的滑球打成左外野平飛安打。

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不過，第4局巨人隊把陽岱鋼換下場，陽岱鋼賽後表示，守備時腰部出現不適，疼痛比想像中還嚴重。巨人隊預計今天撤銷陽岱鋼的一軍登錄。

巨人由洋投楊曼先發，是5月30日以來首度在一軍登板，2局上先被中村悠平安打，2出局後連投4次四壞球，讓養樂多擠回2分，再被青木宣親和巴倫汀連續安打失3分。巴倫汀第5局打出陽春全壘打，連4場開轟，明星賽後8戰5轟。

巨人只在第3局有攻勢，若林晃弘四壞球上場，坂本勇人、丸佳浩連續安打攻下唯一分數。

巨人上週和排名第2的橫濱DeNA拉開到本季最多的10.5場勝差，但最近7戰6敗，DeNA則是6勝1敗，勝差縮小到5.5場。昨DeNA今永昇太投出4安打完封勝，率隊以6：0擊敗阪神。

大王近日戶外練打

另外，據日媒《日刊體育》報導指出，王柏融在11日短暫回台治療，22日返日後隔天就展開復健，目前正在千葉鎌谷二軍基地進行調整，昨在室內練習場進行傳接球練習和發球機練打，若恢復情況良好，他將在近日展開戶外打擊練習。

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