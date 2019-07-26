U12少棒賽今台南開打 雙鐵有公車接駁

U12世界盃少棒錦標賽今天 起開打，台灣小將對比賽相當有信心，力拚把冠軍盃留在台灣。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕U12世界盃少棒錦標賽今天起至八月四日，在亞太國際棒球訓練中心、善化棒球場、歸仁棒球場同步開打，共有十二國代表隊要爭取世界最強封號，台灣小將備戰狀況及團隊氣氛均不錯，將全力把冠軍盃留在台灣。比賽會場均有公車接駁可以抵達，民眾不用開車也能進場為台灣小將加油。

台灣連續五屆以地主身分參加U12世界盃少棒賽，除第一屆奪下創始世界冠軍，二至四屆均為亞軍，本屆與強敵古巴、日本、捷克、南非、斐濟同為Ａ組，今晚的開幕戰由台灣、古巴大戰率先登場，總教練李國強及小將充滿信心；Ｂ組則有連續三屆的冠軍美國隊，以及韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉、義大利。

台灣隊出賽及冠軍戰售票 其餘免費入場

本屆賽事除台灣隊出賽場次及冠軍戰採售票外，其餘均為免費入場，七月卅一日為休兵日，為方便全國民眾到場為台灣及各國小將加油，市府表示，搭乘高鐵或火車的民眾，可於台南火車站或永康火車站轉乘公車前往比賽場地。

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民眾於台南火車站可搭乘18路公車，在亞太棒球村附近的「東和里活動中心」站下車，步行至棒球場，車程約四十分鐘；若從永康火車站出發，可搭乘20路公車，於「環館三路」站下車後步行前往，車程約廿二分鐘，將視情況機動加開班次，總冠軍賽前兩小時及散場後兩小時也會請客運業者提供密集班次疏運人潮。

平日公車班次首班於上午七時○五分從台南火車站發車、上午七時廿八分從永康火車站發車，下午四時十五分之後會有區間加班車，搭乘區間車會由火車站直達比賽會場，回程末班車為晚上十時十六分左右；假日首班車為七時廿八分左右發車，回程末班車為晚上十時十六分左右。每班間隔時間不一，詳細發車時間請上U12官網查詢。

欲前往善化棒球場可搭乘橘幹線、橘2、橘12於善化國小臨時站下車；前往歸仁棒球場則可搭乘紅3、紅14、綠16，於沙崙國中臨時站下車。交通局提醒，各路公車及區間車的票價都是全票十八元、半票九元。

亞太棒訓中心 秋行軍蟲危機解除

另，亞太國際棒球訓練中心發生秋行軍蟲害，也是台灣第一起非玉米區案例，經市府會同專家現勘啟動緊急防治，南市農業局昨日會同台南區農業改良場檢查，確認球場內未再發現秋行軍蟲蹤跡，後續將向農委會申請解除列管，U12世界盃少棒錦標賽今天如期開打。

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