戴資穎斷「后」路 今返台檢查手臂

戴資穎日本賽止步8強，下週球后位置將讓位給日本山口茜。（Badminton Photo提供）

山口茜即將重返球后。（法新社）

小戴淘汰 小茜晉4登基

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將戴資穎昨在超級750系列日本羽球公開賽女單8強，以15：21、21：15、20：22不敵世界排名14的加拿大選手李文珊，中止對戰6連勝，而日本好手山口茜以直落2擊敗印度名將辛度躋身4強，下週將擠下小戴，第二度登上世界球后寶座。

戴資穎在2016年12月1日首度成為球后，去年4月19日因賽制關係短暫交出球后位置，但她隨即在5月1日重返世界第一，共累積在位137週，創下女單史上最長紀錄。

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在位137週 寫女單新猷

戴資穎日本賽8強止步，僅進帳積分6050分，下週積分仍為9萬2625分。山口茜以21：18、21：15打退辛度，下週積分將增添700分，至少達到9萬2830分，確定超越戴資穎，繼去年4月19日後再度成為世界第1。

山口茜今天將遭遇世界排名第4的中國選手陳雨菲，雙方過去對戰15次，小茜以9勝6敗佔優勢，而最近一次交手在5月蘇迪曼盃，由陳雨菲獲勝。

戴資穎在前一站印尼公開賽受過敏影響在4強戰出局，昨腿部疑有不適，數次進行伸展動作。她表示：「我這場失誤偏多，整體發揮並不理想，接下來就專注於訓練並調整身體狀況，不要受傷最重要。」

持續調整 拚下月世錦賽

戴資穎將缺席下週超級500泰國公開賽，今日回到高雄並至長庚醫院報到，主要是針對上週印尼賽就出現不適的右手臂進行檢查，隨後待在高雄國訓中心備戰，瞄準8月19日登場的世界錦標賽，希望奪下世錦賽首冠。

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