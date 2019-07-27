「豪」小子籃球學 要球技也要霸氣

除了傳承球技，林書豪（右）認為，在場上展現霸氣也很重要。（記者陳志曲攝）

林書豪（中）將自身經驗傳承給小學員。（記者陳志曲攝）

林書豪訓練營邁入第9年，昔日學員白曜誠（右一）、林心翔（右二）、谷毛唯嘉（左二）、陳又瑋（左一）如今成了助教。（記者陳志曲攝）

對9年前自己說：享受每一刻

〔記者吳孟儒／台北報導〕「國泰夢想豪小子林書豪訓練營」邁入第9年，林書豪從摸索如何當一個好教練，隨著每年在NBA獲得的經驗改進教學，他也期許這不只是籃球技巧的傳承，希望球員在場上展現「不客氣」的霸氣。

林書豪昨行程滿檔，一早參加華航公益分享會，與桃園市復興區三民部落的原住民小朋友分享奪冠喜悅外，被粉絲問到想對9年前的自己說什麼，他表示，「該放鬆時就該放鬆，籃球生涯很短，要好好享受每一刻。」

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來到每年返台的重頭戲，林書豪化身教練，訓練營第一屆成員谷毛唯嘉、林心翔、白曜誠，及第二屆的陳又瑋，現在都已是備受期待的UBA好手，今年更躍升成為助教，擔任豪小子的左右手，學習如何當一名好教練。

早期訓練營學員 現躍升助教

林書豪強調，訓練營不只著重傳授技巧、培養球員領袖氣質，更重要的是在場上的態度，他認為亞洲選手特別顧慮面子，但打球不能太過客氣，上場就該保持自信，「面對頂尖球員就該如此，訪問也是一樣，得好好講出自己的想法。」

昨晚壓軸為林書豪與台大教授葉丙成的對談座談會，他鼓勵青年學子求學外能找到熱情、勇於追夢，今天豪小子仍有訓練營及分享會的行程，明天是返台活動的最終日，之後他將飛往中國擔任CBA選秀會嘉賓。

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