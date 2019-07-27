秋信守先給警告 王維中仍吞滿貫砲

〔記者倪婉君／綜合報導〕運動家王維中昨對遊騎兵中繼登板，在滿壘局面先遭南韓打者秋信守敲安失分，接著又被轟出全壘打，竟是他從小到大挨的第1發滿貫砲，賽後期許自己「再加油」！

運動家隊王維中（右）昨中繼出賽，慘遭遊騎兵山塔納轟出滿貫砲。（今日美國）

27歲的王維中在6局1出局滿壘時登板，當時運動家3：5落後，他先被1棒秋信守敲出帶1分打點安打，且繼續維持滿壘，接著一顆89.7英里速球遭山塔納轟出滿貫砲，也讓比分形成3：10。

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王維中7局續投又失1分，累計投1.2局失3分，另外3分記在前一任投手身上，防禦率增至2.66，終場運動家3：11輸球。

「今天被打了在大聯盟第10支全壘打（剛好是滿貫砲），真的是從小打球到現在第一發滿貫砲。」王維中不改無厘頭性格自嘲問說：「需要辦抽獎活動嗎？」但他知道球場上什麼都會發生、誰也不例外，以「再加油」的心態繼續前進。

田中將大（美聯社）

田中也落難 3.1局丟12分

就連洋基「神之子」田中將大都難逃一劫，昨在基襪4連戰首戰先發，只投3.1局就被敲12安，包括2發全壘打失12分，苦吞第6敗，也是生涯最慘一役。洋基以3：19慘敗，紅襪單場19分及敲出23安，都是本季最多。

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