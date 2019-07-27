對決人氣王 「隱藏版王牌」準備好了

合庫投手吳昇峰昨到台灣隊完成報到，今將接棒江辰晏登板。（記者陳志曲攝）

明星賽首位業餘球員

〔記者徐正揚／台北報導〕合庫成棒王牌投手吳昇峰昨完成報到，今天將成為史上第1位打職棒明星賽的業餘球員，曾在兄弟象當過練習生的他，最想對決今年季後要引退的彭政閔，「希望來一場男子漢的對決！」

吳昇峰表示，接到打中職明星賽的邀請時，是在港口盃對庫拉索賽前幾小時，因為馬上就要先發，當下沒太多想法，賽後因為內容並不好，不僅沒有「破格」的喜悅，反倒為3局失5分有點自責。

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吳昇峰4天前返台，只休1天就隨合庫練球，雖然很想對明星賽做點功課，可是時差還沒完全調整回來，但他強調，既然人來報到，就代表準備好了，不論何時上場、投幾局都沒關係，都盡全力表現。

曾當兄弟象練習生

吳昇峰高中畢業後曾在兄弟象當過練習生，受到彭政閔很多照顧，今年是彭政閔球員生涯最後1年，剛好自己有機會參加明星賽，當然最想跟他對決，「要三振是不敢啦，不要被打安打或全壘打就好。」

吳昇峰（左）曾受彭政閔（右）照顧，明星賽盼來場男子漢對決。（記者陳志曲攝）

彭政閔認為，雖然曾在兄弟同隊過，春訓也曾與合庫交過手，卻從沒打過吳昇峰的球，很想看看他的進步，「可能他是許順益教練的隱藏版王牌，都沒派出來對我們。」

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