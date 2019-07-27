學姊愛的鼓勵 藍隊驚險開胡

〔記者粘藐云／新北報導〕苦吞2連敗的台灣藍隊昨和菲律賓廝殺至延長賽，靠著彭詩晴在延長賽獨砍9分，最終以99：91開胡，今天將迎戰尋求衛冕的紐西蘭。

彭詩晴（右）昨於延長賽貢獻9分，助藍隊擊敗菲律賓開胡。（記者王藝菘攝）

藍隊前役不敵白隊，昨有非贏不可的壓力，上半場打完雖領先2分，但下半場雙方展開拉鋸，在決勝節讀秒階段遭菲國凱莉投進追平分，雙方戰成82平手。

請繼續往下閱讀...

彭詩晴延長賽挺身

延長賽彭詩晴挺身而出，連投帶罰包辦9分，助藍隊拿下這關鍵一勝。隊長黃凡珊繳出全隊最高23分，彭詩晴21分次之，老將蔡佩真則貢獻17分、12籃板、7助攻的全能成績單。賽後主帥華格納給予她們肯定，「這3名資深球員用她們的經驗和拚勁，幾乎打滿整場，帶領大家贏下勝利。」

主帥歸功資深球員帶領

黃凡珊認為大家還有進步空間，「我相信我們應該還可以更好，防守上做得更確實。」

藍隊隊長黃凡珊（左）昨繳全隊最高23分。（記者王藝菘攝）

延長賽妙手回春的彭詩晴坦言，今年藍隊磨合時間有限，這3場也打得很亂，加上部分球員過去並未在外籍教練的體系下打球，適應上較辛苦，但這一勝能讓大家的壓力稍稍放下，盼後面兩戰能夠越打越好。

彭詩晴也透露，吞下2連敗後球隊難免有些低迷，但學姊蔡佩真、黃凡珊不斷為大家打氣，喚回大家的信心，是獲勝關鍵，「學姊們鼓勵我們要有榮譽心，要為了球衣胸前的字而戰。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法