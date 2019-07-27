黃鈴娟開機 錢姊盼加強「食」力

黃鈴娟（左）上籃遭人高馬大的紐西蘭球員封阻。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕前役大勝學姊的台灣白隊，昨碰上去年冠軍紐西蘭，上半場只以1分落後，但第3節防守崩盤，最終以78：97落敗。

平均174公分的台灣白隊，今年在拿坡里世大運拿下第6名，加上備戰期間曾到澳洲、日本等地集訓，逐漸適應歐美球隊的強硬球風。

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防守崩盤 下半場遭拉開

昨面對平均184公分的紐西蘭，白隊小將展現十足拚勁，上半場一度領先，無奈下半場防守沒做到位，飲恨收場。

陳薇安（左）昨繳18分，居全隊次高。（記者王藝菘攝）

前兩戰都只進帳個位數的黃鈴娟，漸入佳境，昨投進3顆三分球，攻下全隊最高19分，陳薇安18分，黃鈴娟說：「今天狀況調整到位，也是因為教練和隊友不斷鼓勵。」她認為防守上沒做到位，是最後被紐西蘭拉開的主因，今天面對日本得修正。

白隊主帥錢薇娟認為，能從紐西蘭手中拿下78分，進攻上還不錯，主要是下半場防守出問題。連續兩年率隊在瓊斯盃迎戰紐西蘭，錢薇娟認為，紐西蘭的身體抗衡又更好，「連我們隊上身體對抗最好的羅蘋，跟她們對位都像是撞到一堵牆。」

錢薇娟表示，台灣球員該鍛鍊的不只是體能，身體對抗也該提升，並點名陣中兩大攻擊手陳薇安和黃鈴娟身材太纖細，得多吃一點。

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