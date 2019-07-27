跆協陷風波 理監事會急喊卡

跆協監事趙安華昨至體育署抗議。（記者廖聿偉攝）

理事長控監事惡意中傷

〔記者廖聿偉／台北報導〕跆拳道協會監事趙安華最近緊咬跆協弊案，跆協理事長吳兩平昨召開記者會公布會議錄音檔，認為趙安華是覬覦秘書長一職，才惡意中傷。

日前吳兩平被爆出疑似報假帳、安插兩個兒子吳宇泰和吳宇豐在跆協任職，以及坐頭等艙等弊案。跆協回應，吳兩平兩子均有跆拳道國際裁判證照，加上外語能力突出，僅在出國期間利用專業協助跆協的業務，並非擔任職務。

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體育署：違法絕不包庇

體育署競技運動組長洪志昌則說，教育部已成立專案小組進行調查，跆協日前送至體育署簽呈上的職務是翻譯，但國體法第36條，僅規範特定體育團體之理事長不得聘僱三等親為專任工作人員，但對「兼職」沒有明確的解釋，若違法必定會懲處，絕不包庇。

跆協昨召開記者會，公布會議錄音檔反駁指控。（記者廖聿偉攝）

針對去年在國內所舉辦的三大賽期間，有19筆超過500萬的發票未憑證核銷，跆協強調，都已經過會計師簽核，並向體育署、台北市、桃園市政府體育局核銷，且確認無誤。

跆協昨緊急取消下週一的理、監事會，原因是三大賽的假帳案已進入司法調查，為避免涉案人員假借理監事會刺探及誤導司法，才決定延期。

趙安華原計畫在此會議檢討監察報告，並提出罷免吳兩平乙案。得知會議取消後，昨晚也在內政部前絕食抗議。

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