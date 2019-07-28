U12世界盃》出戰台灣好興奮 日投搶當先發

日本隊總教練仁志敏久表示，今不排除推出最好投手對抗台灣。（記者龔乃玠攝）

日本隊高橋昇聖投打俱佳，助日本完封古巴。（記者龔乃玠攝）

對付我國 日隊擬推Ace

〔記者龔乃玠／台南報導〕日本隊昨靠投手車輪戰，以6：0完封古巴，強悍奪下2連勝，並列A組第一，成為台灣隊預賽最大敵人。日本隊監督仁志敏久直言，不排除派出最好投手對上台灣隊，全力拚搶3連勝。

相較台灣首戰僅推出2投擊敗古巴，日本昨出動生田木博之介、青木朔真、高橋昇聖和林京乃佑等4投，聯手飆出3安打完封，並敲6安打高效率攻6分。看似贏得漂亮，仁志敏久卻認為失誤比想像中多，只是古巴也有失誤，才讓他們攻下分數。

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完封古巴 教頭嫌失誤多

日本前2戰均用投手車輪戰，總共出動7名投手，沒有人用球數超過30球，因此今對台灣均可上陣。仁志敏久表示，連續面對古巴、台灣等強敵，調度上困難度很高，不過有考慮直接派上最好投手。

仁志敏久特別提到台灣隊開幕戰投手陳楷升，看起來就像是Ace，「他好像每個球種都能投，滿強的。」不過，陳楷升開幕戰投54球，依照規定要休2天，無緣在預賽抗日。由於不曉得台灣會派什麼樣的投手，仁志敏久將重點擺在儘可能不要掉分，等待打擊突破。

台日大戰預估會吸引不少觀眾，日本隊不少投手自告奮勇想先發，相當亢奮。昨對古巴單場2打點、中繼1.1局無失分的高橋昇聖就說，台灣守備很好，只要投太甜感覺就會被敲安，「我們會拿出更好的鬥志來擊敗台灣！」

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