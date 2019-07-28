承諾小球迷開轟 貝茲「3獻禮」

貝茲（左）賽前與小球迷尼可（右）許下開轟承諾。（取自紅襪推特）

貝茲說到做到，昨單場3響砲，並創下連4日有球員單場3轟的大聯盟紀錄。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕對洋基來說，這趟作客世仇芬威球場之旅大概宛如地獄，前天才以3：19被痛宰，昨又挨了紅襪強打貝茲單場3轟；貝茲幫助紅襪10：5連勝洋基，他成了「洋基殺手」，卻是「球迷天使」。

「像是把大腦關起來一般，不要去多想，我想這是多數人在狀況最好時的感覺。」貝茲說得輕鬆，但他賽前其實和小球迷立下承諾。

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喜願基金會的幾位小球迷受邀參觀紅襪練打，貝茲答應名叫尼可的10歲小球迷，會盡力打出全壘打。結果貝茲不只一諾千金，還「連本帶利」，給了小球迷難忘一晚，他笑說：「很開心尼可來看球，他是我們的幸運小子，也是個很棒的孩子。」

連同貝茲在內，大聯盟連續4天有球員單場3轟，是史上首見，前3位分別是大都會卡諾、紅雀德容和雙城克魯茲。

有趣的是，大都會麥克內爾昨也有「幸運星」。賽前，流浪狗相關基金會到球場辦活動，麥克內爾抱著一隻小流浪狗和妻子視訊，商討是否領養牠。晚間，麥克內爾就擊出3分砲，幫球隊6：3擊退海盜。

麥克內爾開玩笑說，這下妻子非得答應他養狗不可，他說：「抱完小狗然後開轟，我猜這讓我多了些談判籌碼。我太太若想多看我打幾支全壘打，那我們得收養個小傢伙才行。」

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