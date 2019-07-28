亞太棒球場觀賽 球迷怨大螢幕沒轉播

〔記者洪瑞琴／台南報導〕U12世界盃少棒錦標賽在台南亞太國際棒球場進行，全新球場加上精采賽事讓球迷稱讚，但也有球迷抱怨看不到線上直播賽事；現場球迷則說，「那麼好的大螢幕，卻沒有轉播現場畫面，坐在邊緣的都看不太清楚」。

愛爾達體育家族 線上直播

南市教育局表示，受限轉播權，台灣版權為緯來電視台購買，台灣民眾需於緯來體育台收看直播，而YouTube「愛爾達體育家族ELTA Sports」昨起有線上直播。

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轉播單位︰多播精采畫面

教育局指出，現場螢幕主要是播映場邊花絮，並非直播賽況，轉播單位已回應將會儘量多播些精采畫面滿足觀眾。

教育局長鄭新輝說，台南亞太國際棒球場全新啟用，進場觀賽民眾散場後都說「精采刺激」，希望有更多民眾到場為台灣小將及各國好手加油，享受熱血沸騰的比賽氣氛。

此外，球迷酸說球場趕工完成，草皮「枯黃難看」；工務局強調，前陣子發現秋行軍蟲後，經過鋪沙整平與防治養護，世界棒壘球總會技術代表團認證球場符合比賽標準，草皮枯黃範圍也逐漸縮小，由黃轉綠。

市府交通局表示，配合U12世界盃少棒賽期（至八月四日），南市18、20路公車針對每日晚間賽事（即所有台灣隊出賽及決賽場次），增開區間接駁車往返台南火車站及永康火車站；時間以進場（下午四點半至六點半）、散場（晚間八點半至九點半）為主，約十五分鐘一班車，可電洽221-9177，或至大台南公車官網查看。

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