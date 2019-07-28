豪發抖爆哭...「NBA好像開始放棄我」

小學員鄭婕仁獲最佳運動精神獎。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕林書豪每年返台重頭戲「國泰夢想豪小子林書豪訓練營」昨在台北和平籃球館落幕，他表示：「一般球員在NBA待個3至5年就差不多，我能在訓練營擔任總教練9年更是難得，明年有機會應該來點特別的計畫，但現在還沒想到。」

林書豪在訓練營當裁判，替小學員開球。（記者陳志曲攝）

訓練營若10年想來特別的

談到在自由市場遇到困境，林書豪難過落淚。（GOOD TV 好消息電視台提供）

昨適逢週末，除了60名小學員積極投入訓練，還有近千名粉絲至現場一睹林書豪的丰采。豪小子因前晚睡得飽，顯得神清氣爽，而他身為訓練營總教練，在2小時訓練中展現親和力，傳授各式進攻、防守及投籃技巧，並指點小球員在比賽中該如何贏球。

林書豪每年訓練營都從小朋友身上找到打籃球的初衷，也讓他忘記尚未找到新東家的煎熬。其中，在來自美國洛杉磯小學11歲的小女孩鄭婕仁（見圓圖，記者陳志曲攝）身上，他看見身為運動員的拚戰精神。

鄭婕仁獲頒本屆訓練營最佳運動精神獎，她在美國長大，每年暑假會隨家人回台灣，中文十分流利。最特別是，她常與父親鬥牛，培養出驚人打球氣勢，昨比賽賞給敵隊男學員一記麻辣鍋，她笑說：「這球我很有印象，因為我很用力把球打下去。」

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林書豪最近被問到未來落腳處總千篇一律回答「正在評估中」，但他昨晚在「等待的藝術—2019林書豪分享會」，不僅侃侃而談目前面臨的困境，還一度爆哭，激動到連拿麥克風講話手都在發抖，「我今年在自由市場遇到難題，好像NBA已開始放棄我，而我一度不想進行今年的亞洲行，因為我知道我必須忘記痛苦，用微笑面對球迷。」

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