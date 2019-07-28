柯秉中為兄復仇 奪10號球世界冠軍

柯氏兄弟金包銅，柯秉中（左）奪世界10號球錦標賽冠軍，柯秉逸（右）「銅」樂。（取自世錦賽官方IG）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「天王殺手」柯秉中昨在決賽克服開局落後，以10：7擊敗世界球王德國名將菲勒，贏得2019年世界10號球錦標賽冠軍及3萬美元（約93.2萬台幣）獎金，也是繼哥哥柯秉逸後，史上第2位在這項大賽奪冠的台將。

感謝兄柯秉逸指點

柯秉逸在2015年10號球世錦賽封王，寫下歷史新頁，但賽事停辦3年，今年才在美國拉斯維加斯復辦。上屆季軍柯秉中接棒封王，為台灣奪花式撞球3大賽8號、9號及10號球史上第7座世界冠軍。他笑說：「很開心能拿到這座冠軍，把金盃留在我們兄弟手上。」

21歲菲勒是去年9號球世界冠軍，今年則奪美國公開賽金盃，他在4強以10：8氣走柯秉逸，粉碎柯家兄弟企圖繼月初亞洲花式9號球錦標賽後再度包辦冠亞軍的美夢。獲得季軍的柯秉逸說：「就差那麼一點點就能預言成功，不過沒關係，因為冠軍是秉中，所以我還是很開心！4強輸掉的那一刻起，我就變成了哥哥跟教練的身分，感覺還滿奇妙的！」

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柯秉中在4強以10：3大勝日本好手吉岡正登，決賽在柯秉逸場邊督軍下，頂住落後壓力，成功幫哥哥復仇。他說：「除了與哥哥一起練球，只要他不用比賽，都會在一旁給我建議及提點，能拿冠軍當然要謝謝哥哥。」

排名竄升至世界第5

柯秉中奪下生涯首座世界冠軍後，世界排名也從13名上升至第5，創下生涯最佳，他說：「今年7月令我印象深刻，月初奪亞錦賽冠軍，現在又拿世界冠軍，代表我重拾打球的感覺。」

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