撞球三兄弟 柯秉中悟性最高

柯秉中逆轉勝，奪世界10號球錦標賽冠軍。（取自世錦賽官方IG）

2015年，「撞球王子」柯秉逸囊括9號球、10號球及雙打世界盃3座世界冠軍，昨天24歲的「天王殺手」柯秉中也力退世界球王菲勒，贏得世界10號球錦標賽冠軍，成為撞球史上第一對擁有世界冠軍頭銜的兄弟檔，讓老爸柯志明相當驕傲。

柯秉逸和兩個弟弟秉中、秉漢是撞壇知名「三兄弟」，根據柯志明長期的觀察，柯秉逸抗壓性最強、秉中悟性最佳。

柯志明表示，三兄弟從小都在撞球場長大，只要客人一關桌，秉中和弟弟就搶著上桌打。而他在教秉逸打球時，秉中在旁邊看著自然就學會，而且他反應很快，常常能舉一反三。

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12歲那年，柯秉中在「撞球天后」柳信美開設的撞球場舉辦的會員賽，展現驚人準度，拿下生涯第一座冠軍，也讓柯志明印象深刻。柯志明說，那時候他已經40多歲，而當時才10多歲的秉中，打出的路線竟然跟他想的完全一樣，讓他覺得這小孩子真的很有天份，與眾不同。

柯志明沒有看走眼，2010年日本大阪公開賽，當年才15歲的柯秉中，第一次出國比賽，竟連續扳倒芬蘭伊孟南、菲律賓阿卡諾兩名世界冠軍，爆冷殺進決賽，最後雖然敗給德國名將霍曼，仍一戰成名。

不過，在這之後，柯秉中在國際大賽總是和冠軍無緣，心中難免有些遺憾，這次世錦賽終於大爆發，他說：「還記得小學的時候，老師要大家說出自己的夢想，那時候我說想要撞球世界冠軍，其實只是隨口說說，沒想到現在居然美夢成真，今天晚上我可能做夢也會笑吧！」（記者許明禮）

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