瓊斯盃》藍隊甩尾驅韓 2500球迷嗨翻

台灣藍隊昨歷經兩度延長，終於擊退南韓隊。（記者林正堃攝）

兩度延長 彭詩晴飆33分

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃經典「台韓大戰」昨晚登場，吸引約2500名球迷進場力挺，台灣藍隊和南韓一路纏鬥到2度延長，彭詩晴狂飆33分，最終藍隊以88：80獲勝，但僅以2勝3負拿下第5名。

第1次延長倒數1.4秒，黃凡珊飆進三分球扳平，驚險延長戰線。（記者林正堃攝）

台灣藍隊昨一度取得11分領先，但南韓在決勝節以一波14：2攻勢反擊，讀秒階段，南韓沈晟煐放進關鍵2分球扳平進入延長賽。第1次延長，台灣隊最後1分鐘仍以3分落後，倒數1.4秒黃凡珊飆進三分球扳平，驚險延長戰線，而二度延長時，王維琳、陳晏宇輪流挺身而出，助台灣藍隊守住勝利。

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黃凡珊昨打滿50分鐘，貢獻8分、5助攻，談起延長賽關鍵一擊，她說：「看到詩晴在籃下好不容易把球傳出來，我當然不能讓她失望。」彭詩晴則表示，她相信自己的隊友，且看到那球出手弧度，就很肯定會投進。

彭詩晴昨仍繳出33分、5助攻，且以場均21.4分拿下得分后及最佳5人。（記者林正堃攝）

今年彭詩晴帶著左肩肌腱撕裂的傷勢奮戰，昨仍繳出33分、5助攻，且以場均21.4分拿下得分后及最佳5人，她說：「回來比賽很難得，希望能讓大家看到自己好的表現。」至於接下來新球季的規劃，彭詩晴表示，受到WCBA改制名額限縮的影響，自己尚未和中國的球隊簽約，但也會考慮未來往歐洲或是澳洲繼續挑戰，希望能開啟另一條路。

35歲老將蔡佩真昨天打了43分鐘，繳出19分、8籃板、5助攻的全能數據，身為陣中大學姊，總結今年瓊斯盃，她表示，球隊能磨合的時間太少，導致表現不理想，「給我們更多時間，相信我們會更好。」

日多點開花 瓊斯盃稱后

賽前尚未吞敗的紐西蘭和日本昨正面交鋒，日本隊多點開花，有5人得分上雙，渡邊亞弥飆出全隊最高21分、8助攻、8籃板近大三元的數據，率隊以95：63大勝紐西蘭，拿下今年瓊斯盃冠軍。

日本隊全勝贏得瓊斯盃女籃冠軍。（記者林正堃攝）

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