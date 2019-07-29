瓊斯盃》「菲」昔日弱旅 白隊「季」取經驗

陳薇安（中）連兩戰拿下20分，表現穩定維持在高檔。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊昨最終戰對決菲律賓，在WSBL超級新人陳薇安繳20分帶領下，以92：83獲勝，今年瓊斯盃白隊取得2勝3負拿下季軍，菲律賓則以全敗收場。

彭曉彤替補 守住勝果

台灣白隊昨面對菲律賓，首節隨即取得雙位數領先，不過菲國表現強悍，雙方在決勝節一度僅剩2分差距，關鍵時刻替補上陣的彭曉彤，單節拿下9分，幫助球隊守住勝利。對於自己今年的表現，彭曉彤卻認為不太理想，「今年世大運到瓊斯盃，上場時間不是很多，覺得自己要檢討，為何沒獲得教練團的信任。」

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彭曉彤（右）替補上陣，為白隊穩住最後勝利。（記者林正堃攝）

彭曉彤去年以20歲年紀加入台灣藍隊，「越級打怪」的沉穩表現令人印象深刻，本屆她則是世大運的一員，但她說：「跟著成人隊訓練這麼久，但沒打出應有的水準，也給了自己一個警惕，不能輕易鬆懈。」

陳薇安20分 穩定輸出

陳薇安昨繳出全隊最高20分、3助攻，連兩戰拿下20分，今年她在瓊斯盃表現穩定，場均17.8分、3.2助攻，即便她剛結束世大運高強度賽事，仍能維持高檔手感，她說：「因為真的很想贏，沒有太多疲憊的感覺。」

總結今年白隊表現，總教練錢薇娟認為，在高強度的國際賽後，球員仍得維持狀況實在不容易。不過今年瓊斯盃，也見識到各國實力進步，特別是菲律賓，過去屬於二級球隊，今年卻能在瓊斯盃給予台灣兩支球隊壓力，也是我國籃壇很大的警訊。

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