瓊斯盃》女籃禁區雙希望 同隊起化學效應

白隊兩名長人林蝶（左）和劉昕妤（右）過去多為競爭關係，本屆世大運首度「合體」。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊陣中兩大長人林蝶、劉昕妤，過去從高中一路競爭到大學，今年同時入選世大運隊，劉昕妤透露，彼此會交流意見，也希望一起成長。

佛光大學大二的中鋒劉昕妤，今年助球隊拿下UBA冠軍，獲得教練團青睞，順利入選世大運隊，也得以登上瓊斯盃舞台，她說：「從沒想過有機會打瓊斯盃，興奮的心情多過緊張。」昨她替補上陣進帳9分、3籃板，歷經世大運洗禮，她認為在很多小細節上會更加注意。新的球季，她也期待在個人單打能力可以提升，用更多元手段幫助球隊。

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劉昕妤（右）。（記者林正堃攝）

林蝶、劉昕妤 攜手齊成長

今年和UBA冠軍戰對手、世新大二中鋒林蝶同時入選，劉昕妤開玩笑說：「很開心終於不用防守她。」兩人從高中到大學都是競爭對手，但劉昕妤自認，對上她守得不差，「我們身材條件、對抗性都差不多。」這次攜手出擊，劉昕妤認為，彼此場下會交流，也很能接受對方意見。

林蝶。（記者林正堃攝）

林蝶第2度參與瓊斯盃，從去年白隊籃板后，今年更上層樓，以場均8.6籃板、1.4阻攻，傲視群雌成為本屆籃板兼阻攻后，她認為，今年不論身體碰撞或場上冷靜度都提升不少。提起和劉昕妤之間的競爭，她說：「我覺得她在場上是很有想法的人，也會跟我分享交流，是很好的成長機會。」

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