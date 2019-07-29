明星賽還是「老的辣」張志豪MVP

近9000名球迷入場觀戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中職明星賽第2戰，明星隊張志豪打下2分打點，以4：1擊敗台灣隊，用勝利送別最後一次參加明星賽的老大哥彭政閔。

中職明星隊張志豪打下2分打點，首度在明星賽打出三壘打，也繼2011年再度獲選為明星賽MVP。（記者陳志曲攝）

張志豪首度明星賽三壘打

黃恩賜中繼1局，飆6個火球，球速都達150km。 （記者陳志曲攝）

明星隊第1局就發動猛攻，靠著四壞球和胡金龍、彭政閔安打攻佔滿壘，林智勝再選到四壞球擠回1分，張志豪擊出2分打點安打，取得3：0領先。

為恰恰拿下勝利 格外開心

明星隊第6局2出局後攻勢再起，面對低肩側投的黃子鵬，張志豪和許基宏發揮左打優勢，連續擊出三壘打和二壘打再下一城。這是保持中職生涯62支三壘打紀錄的張志豪，首度在明星賽打出三壘打，也繼2011年後再度獲選明星賽MVP。

今年明星賽被形容為老一代台灣隊對決新一代台灣隊，由老將組成的明星隊取得1勝1和的不敗戰績，張志豪豪氣十足地表示，場上見真章，老的不一定就打不過年輕人。

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能夠為球季後退休的彭政閔拿下生涯最後一場明星賽勝利，張志豪也格外開心。張志豪表示，雖然是最後一次和恰哥打明星賽，因為接下來還有幾十場球季賽，並沒有離愁的感覺，不過，真的是打一場少一場，逐漸會有傷感的情緒。

黃恩賜火球 150km起跳

台灣隊前6局只有林泓育安打，第7局林益全代打敲安並盜上二壘，台灣隊首度攻佔得分圈，第8局率先上場的林祐樂安打，首度無人出局就上壘，但是都無功而返，9局上2出局後林益全再度安打，並靠著失誤上到三壘，林立適時安打免於被完封。

明星隊黃恩賜中繼1局連續解決3名打者，包括2次三振，6個直球都達到150公里，包括2個全場最快、也是生涯新高的153公里火球。黃恩賜表示，因為只投1局不必調節體力，每一球都全力以赴。

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