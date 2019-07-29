最後的明星賽 「恰恰」溫暖謝幕

彭政閔賽後笑說，感謝聯盟賽後為他舉行儀式，有點像是9月29日引退式的熱身。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕一代中職人氣王彭政閔正式在明星賽榮退！昨晚比賽一大焦點，就是彭政閔生涯最後一場明星賽，他和前天一樣擔任先發指定打擊，且「打好打滿」，賽後聯盟特地幫他舉辦簡單儀式，讓這位人氣王完美謝幕。

王正棠拿起手機，在內野和前輩們自拍「合影留念」。（記者陳志曲攝）

恰恰最後一次明星賽，賽後把球丟給觀眾。（記者陳志曲攝）

打好打滿 創一堆紀錄

彭政閔身為連續15屆明星賽人氣王，自然囊括不少明星賽紀錄。昨是彭政閔第20度先發出賽，出賽數突破聯盟最高紀錄、先發場次刷新自己紀錄，昨首局敲安是第19安，則平聯盟最高紀錄。

球員窩心送愛 搞笑合影

愛搞怪的陳禹勳，8局上登板竟在投手丘上以手機拍照，被主審笑著「沒收」，這個小插曲卻給了王正棠啟發。9局上，明星隊教練團將彭政閔、陳江和兩位老將同時換上場守備，王正棠拿起手機，在內野和前輩們自拍「合影留念」，連敵隊的打者林益全也來湊一腳。

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賽後，彭政閔在聯盟安排下走回球場內，球迷代表、老隊友王勝偉和會長吳志揚一一致贈紀念物。彭政閔說：「感謝兩隊球員，也感謝球迷們10多年來的支持，榮耀是你們給的。」

賽後儀式像引退式暖身

彭政閔賽後笑說，感謝聯盟賽後為他舉行儀式，有點像是9月29日引退式的熱身，很多話想說，但正式上台卻有些忘記。彭政閔也坦言，今年明星賽很開心，和不少過往國家隊戰友同隊，「2013年經典賽之後就很難有機會齊聚，大家有共同話題，不過可惜王建民在對面（擔任牛棚教練）。」

9局上陳江和、彭政閔同時上場守備，陳江和說：「鑼總（陳連宏）很貼心，賽前就說會安排我們最後一人次上去守備，也是答謝球迷。要對恰哥說聲辛苦了，也謝謝球迷給我們這樣的機會，謝謝恰哥對台灣棒球的貢獻。」

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