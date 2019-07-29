全壘打大賽》陳俊秀出「風」頭 轟倒神全奪冠

陳俊秀昨天在決賽敲出15轟，首度贏得全壘打大賽冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕Lamigo桃猿陳俊秀習慣了全壘打大賽的節奏，昨天在決賽打出比預賽更多的15轟，力克預賽第1的富邦悍將林益全13轟，首度贏得全壘打大賽冠軍，而且過半數的全壘打飛行距離破400英尺。

林益全和陳俊秀預賽分別打出16轟和13轟，決賽同樣採3分鐘計時制，由陳俊秀先攻，他一路表現平穩，全壘打數創新高。陳俊秀前天打完預賽曾表示非常累，昨天賽後他說，雖然還是很累，但是比較習慣賽制和節奏，加上風向左外野吹，對右打者比較有利，就想辦法把仰角打出來。

風向對右打者有利

陳俊秀展現強大的power，一開始連3轟破400英尺，最後又連續4轟超過400英尺，總共打出8支特大號全壘打，最遠紀錄是第3轟的436英尺，林益全最遠剛好是400英尺，全壘打大賽紀錄是中信兄弟林智勝創於2007年的496英尺。

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林益全中前段打得不太順，前2分30秒只打出9轟，雖然在最後的金球時間急起直追，30秒內打出4支全壘打，仍以2轟之差飲恨。林益全表示，未能奪冠雖然很可惜，不過，打了不少金球做公益，還是值得高興。

昨天包括全壘打大賽和打準大賽、雷射肩都有金球時間，共募得125公克黃金，贊助的台銀再加碼到160公克，將分別捐給伊甸基金會和世界展望會各80公克黃金存摺。

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