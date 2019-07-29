豪哥揮淚真性情 期許不再被動前進

林書豪期許自己能夠越來越成熟，而不是被動前進。（記者簡榮豐攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕儘管上季隨暴龍隊奪冠圓夢，但下家遲遲未定，讓林書豪十分焦慮，坦言是他生涯「最難熬的一年」，一度很抗拒帶著不安的心情展開亞洲行，但昨天造訪「JLIN DAY國泰夏日市集」，粉絲齊聲大喊加油，更替他提早慶生，帶給豪小子滿滿能量，收拾崩潰心情後，他展露笑顏結束5天行程離開台灣。

林書豪出席「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲合照。（記者吳孟儒攝）

林書豪在粉絲攤位，喜獲粉絲精心準備的「美元」生日蛋糕，露出驚訝表情。（國泰提供）

自由市場自7月1日開市，從大咖球星瘋狂簽約到現在熱度已逐漸冷卻，林書豪感受到NBA已離他越來越遠，對於外界的迫切關心，只是不斷提醒他等待的過程有多漫長，談起這段日子的煎熬，豪小子不禁情緒潰堤，罕見地在公開場合落淚，足見壓力甚大。

內心分享 形象不作假

林書豪透露，過去很多細節和不好的內心想法從未公開，「大家可能都不知道，遇到這些情況讓我很困惑。我知道我自己還需要一點時間，講出來與大家分享，是希望可以鼓勵他人，我不希望所展現出的形象是假的，不只打得好時可以在眾人面前說我打得好，希望打不好的時候也可以坦然面對大家。」

豪小子下個月即將邁入31歲，他期許自己能夠越來越成熟，而不是被動前進，雖前途茫茫，但他以正面態度應對，專注當下可以掌控的事，「現在一步一步走，1年後、2年後我會在哪，我會不會打得好，這都不用想太多。」

請繼續往下閱讀...

粉絲幫他慶生 開懷離台

昨天林書豪造訪夏日市集活動，這也是他返台的最後行程，見到粉絲熱情迎接，送上特製的「美元」生日蛋糕，與球迷互動玩遊戲，也注入滿滿正能量，他說：「每次有活動的時候看到這麼多很熱情的粉絲，心情很好。」

林書豪啟程飛往上海，擔任今天中國籃球聯賽（CBA）的選秀嘉賓，他也預祝曾一同訓練的台灣好手吳永盛能夠雀屏中選。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法