山口茜封后 領先小戴3505分

山口茜昨天在超級750系列日本羽球公開賽封后。（法新社）

連兩站封后 積分大進補

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本名將山口茜氣勢如虹，不僅擠下戴資穎站上世界第一，昨天在超級750系列日本羽球公開賽女單決賽，以21：13、21：15力克同胞好手奧原希望，連兩站封后，積分大進補，小戴只能鎖定下月的世界錦標賽首冠，奪回球后頭銜。

日本公開賽為東奧籌備委員會公布的羽球測試賽，比賽於武藏野之森綜合體育廣場進行，但台灣隊此行成績不如預期，皆提前淘汰，小戴無緣4強，台灣一哥周天成、男雙組合李洋／王齊麟止步16強，廖敏竣／蘇敬恒和盧敬堯／楊博涵都在首輪打包。

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山口茜先前才在超級1000系列印尼公開賽奪冠，回日本出賽後有地主觀眾加持，表現銳不可當，以一局未失之姿封后，她笑說：「如果這是一年後的東京奧運該有多好！」世界球王桃田賢斗則以21：16、21：13擊退印尼一哥克里斯提。

日本賽結束後，小戴世界積分為9萬2625分，落後山口茜的9萬6130分，但她發文自勉，「無論遇到什麼事，相信這一切都是最美好的安排，朝自己要的方向持續努力。」本週山口茜出征超級500系列泰國公開賽拚連3冠，周天成領銜台灣好手參戰，小戴則待在高雄國訓中心備戰8月19日登場的世錦賽。

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