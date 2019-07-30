瓊斯盃激情過後 台灣「籃」題怎解？

瓊斯盃男籃台韓大戰吸引爆滿球迷，但台灣籃球當今困境仍待各方齊力解決。（資料照，記者林正堃攝）

瓊斯盃男籃台灣藍領隊陳建州希望籃協、球團及相關單位好好溝通，以打造最強本土聯賽。（資料照，記者林正堃攝）

陳世念（左二）、田壘（右二）等球員在瓊斯盃賽事期間，舉起台灣藍領隊陳建州「自己的籃球自己救」口號。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒、粘藐云／台北報導〕「煙火在空中留下璀璨花朵，但結束美好的瞬間，然後呢？」今年擔任台灣藍隊領隊的陳建州有感而發的一番話，道出瓊斯盃激情過後的血淋淋現實，國內籃壇被烏雲籠罩，最高殿堂動向撲朔迷離，讓球員個個人心惶惶，球迷也不斷流失，台灣籃球下一步該如何自救？

每年夏天的瓊斯盃總是不乏熱情球迷進場為台灣隊加油，可惜這股感動卻無法成為促進SBL票房的力量，更慘的是，今年籃壇朝職業化發展，主戰場陷入空前渾沌局面，舞台搖搖欲墜，陳建州都替球員感到難過，特別是年僅31歲的成力煥，昨參加CBA中國籃球聯賽選秀未果隨即宣布退休，令他感慨萬分，「真的很無奈，他還年輕卻因為沒有退路，不知道自己沒被選上後該去哪個聯盟打，真的很悲哀。」

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陳建州：沒有人是局外人

陳建州語重心長表示，籃協、球團及相關單位都得好好溝通，不論高層或是基層人員都得達成共識，沒有人是局外人，得以打造最強本土聯賽為目標，不要讓球迷再看笑話。

SBL行銷 籃協：加強球星包裝

SBL超級籃球聯賽在2003年成立後，雖為台灣最高殿堂，人氣卻年年下探，陳建州認為，國內球員實力夠，但整體強度得再提升，讓選手在場上展現其價值，感受到成就感，才能說服優秀人才續留，提升競爭力，國際賽拚佳績，此外，周邊行銷及宣傳也得交由專業人士操刀，吸引球迷進場。

CBL確定破局，談到第17季SBL的規劃，中華籃協秘書長李一中表示，預計下週會邀集各球團開會，並且確定下季的重點時程，以及轉播、行銷等事宜，「之前因為CBL的關係，已經空轉很久，很多事情都不能再拖了。」

至於上季不斷被外界檢討的行銷問題，李一中表示，今年會盡快確定行銷、轉播，並加強球星的包裝，「根據過往經驗，球星的包裝相當重要，所以我們希望接下來的行銷單位，能夠在這方面做加強。」

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