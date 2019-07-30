3人中選CBA 成力煥落馬告退

SBL助攻王林韋翰（中）以第5順位中選中國CBA。（資料照，記者林正堃攝）

成力煥未受CBA球隊青睞，隨即宣布退休。（資料照，記者陳志曲攝）

吳永盛新球季可望順利到中國CBA展開另一階段的籃球生涯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會昨登場，台灣共有史上最多的6名選手參與，結局幾家歡樂幾家愁，3名球員順利找到新舞台。

SBL助攻王林韋翰上季打出生涯年，還締造單場得分、助攻「雙20」的紀錄，也完成過大三元，最終在第5順位被青島雙星選中，成為本屆選秀會最高順位的台灣選手。林韋翰表示，「很高興能被青島雙星看中，新球季的首要目標是保持健康，努力做出貢獻，很感謝裕隆和金酒的栽培，才有現在的我。」

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前旅美好手吳永盛在首輪第8順位被上海久事相中，國立體大畢業生楊盛硯則於次輪第18順位被新疆廣匯挑中，總計3名台將雀屏中選，同樣寫下歷史新猷。

文化大學畢業的林秉聖、夢想家鄭瑋和前國家隊射手成力煥則未受青睞，成為落榜生，成力煥也宣布退休，結束11年的職業生涯。

31歲的成力煥表示，「選秀前就已打定主意，若沒選上就退休；我的籃球生涯起步比別人慢，職業早期也多從板凳出發，因此，我告訴自己隨時做好準備，不靠亮眼的數據，也能幫助球隊。如今生涯畫下句點，很感謝一路協助我的人，是瀟灑轉身的時刻了。」

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