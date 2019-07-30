追夢者感動「豪」小子：我也曾落榜

林書豪受邀參加CBA選秀，以自身落選經歷勉勵球員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉、吳孟儒／綜合報導〕結束訪台行程的林書豪，昨受邀擔任CBA選秀會特別嘉賓，他表示，以往NBA選秀都是在家觀看，首次參與選秀會，看到選手追夢的心情和眼神，深受感動。

林書豪在2010年NBA選秀落榜，之後在夏季聯賽打出名堂，才被勇士相中成為NBA球員。他以自身經歷鼓勵新人，「我也是落榜生！無論有沒有被選中都要面臨生涯新課題，若要繼續打球，就要不斷訓練自己；即使落榜，憑著努力和精進，一樣能回到職業舞台。」

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林書豪上季隨暴龍風光奪冠，但出賽時間受限，今夏投身自由市場面臨困境，深刻感受到快要被NBA放棄，但昔日戰友都一一跳出來，替他加油打氣。

前隊友力挺林書豪再戰

林書豪在台灣演講落淚的影片在美國瘋傳，前老鷹隊友T.楊恩得知消息後即時送暖，「我一直把林書豪視為我的大哥，我可以告訴你們，我會永遠支持他，他很能打且無私，總是把他人和球隊擺第一，懂的人就知道我在說什麼。」楊恩信心喊話，「我會永遠挺你，一切都還未結束。」

昔日湖人隊友希爾也暖心表示，「你曾證明他們錯了，所以你一定能再辦到。」

退休後轉任球評的柏金斯評論一針見血，直言林書豪面臨的處境正是NBA殘酷的現實面，「當聯盟要淘汰你，你很難避免這樣的情況，所以身為450名擁有待在NBA特權的球員，必須好好珍惜機會。」

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