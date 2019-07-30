球評觀點》孕育台灣籃球夢 職業聯賽須健全

球評古硯偉認為職業聯賽制度須健全，必須把球迷和消費者放在第一位。（古硯偉提供）

SBL進入第17年仍是半職業的弔詭狀態，籃協對球團沒有強制力，球團也不一定聽命於籃協，架構上一直存在問題，是對或是不對，每個籃球圈的人都有責任，最大原因在於制度不健全，但職籃的定位到底為何？其實聯賽並非為國際賽成績存在，而是要打造一個健全的運動環境，讓基層選手看到籃球夢，打籃球可以賺錢。

台灣的國際賽票房不錯，但我們的職業聯賽未能開花結果，正是因為沒有合理的商業模式，職業聯賽該以營利為目標，把球迷、消費者擺在前面，SBL卻遲遲沒理出一套好的方式，所以球團也沒有認真經營球迷，更遑論出資認養球場，打造主客場，吸引更多人來投資。

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至於人才出走和聯賽是否蓬勃發展並沒有太大關聯，現在有不少台灣球員到中國CBA，造成優秀人才被掏空，但借鏡其他國家，其實是相當正常的事，球星會選擇適合的舞台，實力僅次美國的塞爾維亞正是如此，但他們沒有因為人才出走荒廢自己的聯賽。

最重要的是，職業聯賽要能變成成熟的籃球產業，參與的人不只是球員、教練，還要有行銷、公關等，即使球星出走還有新一代的人可以補上，總是會有後起之秀會再站上舞台。

（球評古硯偉口述，吳孟儒整理）

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