女籃備戰亞洲盃 除了包喜樂呢？

備戰9月亞洲盃，包喜樂（左）可望再披國家隊戰袍。（資料照，記者張嘉明攝）

彭詩晴（左）是台灣女籃不可或缺的進攻火力。（資料照，記者林正堃攝）

陳薇安（左）在瓊斯盃表現出色，被選入亞洲盃正式名單的機率不小。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕亞洲盃女籃賽9月24日將在印度點燃戰火，原本是亞洲盃班底的台灣藍隊，藉由瓊斯盃備戰，不過表現不如預期，僅拿下第5名，總教練華格納透露，名單仍會調整，白隊成員也列入考慮。

白隊成員也納考慮

今年瓊斯盃，藍隊在集訓時間不足下和白隊同樣繳出2勝3負，但以26分差不敵白隊，僅獲第5名。面對即將來臨的亞洲盃，華格納說，目前已有初步的培訓大名單，將和籃協、教練團討論後才會公布，預計全隊會在8月中前往日本移地訓練。

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至於196公分中鋒包喜樂是否加入台灣隊，華格納說：「包喜樂目前健康狀況還不錯，也有意願加入，還在觀察中，只要是優秀的球員我都希望能列入國家隊。」

去年亞運包喜樂因膝蓋傷勢嚴重狀況不佳，近期逐漸康復，8月中將和彭詩晴一同赴美，參與只有女性運動員能參加的奧羅拉賽，屆時有機會和WNBA球員切磋。雖然可能錯過國家隊移訓，但華格納說：「我相信這對她們而言，會是很棒的成長機會。」

台灣隊上屆亞洲盃獲得第5名，也是近6屆首度未能晉級4強。今年亞洲盃A級共有8隊參賽，台灣隊被分在A組，將先碰上地主印度、日本及南韓，B組則有中國、菲律賓、紐西蘭及澳洲。

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