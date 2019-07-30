升級靠歸化 錢姐籲找學生洋將

瓊斯盃女籃台灣白總教練錢薇娟（右）認為，歸化洋將才有機會讓台灣女籃與亞洲列強抗衡。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕瓊斯盃女籃賽上週落幕，台灣藍、白都僅繳出2勝3敗的成績。歸化洋將議題也再度浮出檯面，白隊總教練錢薇娟直言，若能有一名活動力佳的長人加入，台灣才有機會與亞洲列強抗衡，甚至躋身世界16強。

台灣女籃連兩屆世大運都打進8強，錢薇娟認為，「我們大學層級在世界都很有競爭力，但到了成人國際賽卻大幅下滑，身材劣勢成最大障礙；快速球風也許能帶動進攻，但防守就完全沒轍。」

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前國家隊教練休格利在2015年曾引薦美國193公分的史沃斯來台測試，但瓊斯盃過後便無疾而終。近年雖有混血中鋒包喜樂加入，內線仍過於單薄，找尋歸化刻不容緩。

錢薇娟表示，歸化洋將的「認同感」很重要，日本近年積極找尋外籍選手加入學生籃球，這批有潛力的球員，經過高中、大學的磨練，能快速融入體系，且產生榮譽心，並非完全為錢打球，才是長遠之道。

籃球協會表示，無論男、女籃都不斷在尋覓歸化人選，國家隊教練華格納也有透過管道推薦合適名單，希望這些選手能盡快來台測試，籃協一定全力配合。

錢薇娟坦言，台灣也不能完全寄望歸化洋將能立刻改變，「台灣小前鋒的身高太矮小，導致籃板球大幅落後；現階段應積極培養人才，陳薇安就是合適人選，從中鋒逐漸轉型到前鋒，若能提升運球和防守實力，在國際賽會是一枚活棋。」

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