理事長官司纏身 跆協「不要」也「罷」

跆協昨由理事發起會議，引發兩方人馬唇槍舌戰，場面火爆。（記者廖聿偉攝）

理事開會 罷免案過首關

〔記者廖聿偉／台北報導〕跆拳道協會近期風波不斷，理事長吳兩平捲入多項官司，上週原本宣布第12屆第一次理、監事聯席會議將延期，未料引起反彈，改由理事王文通發起，會議照常進行，但吳兩平拒坐主席位置，過程中兩方人馬爆發多起衝突，場面混亂。

30天後開理事會 3分之2通過就罷免

理事應曉薇在會中提出罷免吳兩平，最後21名出席的理事中，有15名贊成、3人反對和3票放棄，達到第一階段門檻。

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根據人民團體選舉罷免辦法，罷免理事長第一階段連署書，必須得到全部理事35席的3分之1同意才能成立。此案今將送到體育署和內政部，15天內吳兩平須進行答辯，30天後將召開理事會，若3分之2通過，就能罷免成功。

此外，昨會議並非由理事長發起，會議是否有效，須由內政部定奪，但無論如何，罷免案都已成立。

業務停擺 參賽恐開天窗

跆協內部分裂，導致多項業務停擺，最嚴重的是訓練組正副組長皆已離職，攸關賽事承辦、選訓、核銷和培訓計畫等重大業務，跆拳道界憂心忡忡。

為了讓跆協回歸正軌，昨特別成立5人小組，由李佳融、劉聰達、王文通、林德昭與應曉薇接管協會，繼續推動會務。

跆協理事長吳兩平遭理事提案罷免。（資料照，記者林岳甫攝）

前國家隊總教練李佳融透露，協會混亂已久，尤其訓練組群龍無首，事態嚴重，期盼能儘快找到接任人選，否則8月的越南公開賽及無錫品勢大獎賽可能開天窗，對選手將是莫大的打擊。

吳兩平：指控皆為抹黑

吳兩平昨再度強調清白，「我是來協會做事的，但有些人士卻計畫許久（罷免），近日的指控都是抹黑，其他只能靜待司法調查。」

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